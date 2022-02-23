Канада отправила на Украину очередную партию летального вооружения Фото: REUTERS

Канада направила на Украину новую партию летального вооружения. Такое заявление в среду, 23 февраля, сделала глава оборонного ведомства страны Анита Ананд.

«Вооруженные силы Канады сегодня осуществили вторую поставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров», - написала министр в Twitter

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел Канады заявили, что рассматривают возможность введения санкций в отношении Москвы из-за решения признать независимость Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Ранее, 19 февраля, в аэропорту Львова приземлился военный самолет из Канады, который доставил в незалежную оружие – в частности, снайперские винтовки и пулеметы.

Как писал сайт kp.ru, премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что после долгих обсуждений и консультаций с украинской стороной было принято решение предоставить Киеву летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США).