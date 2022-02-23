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В мире23 февраля 2022 7:12

Канада отправила на Украину очередную партию летального вооружения

Оттава осуществила вторую поставку вооружения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Канада отправила на Украину очередную партию летального вооружения

Канада отправила на Украину очередную партию летального вооружения

Фото: REUTERS

Канада направила на Украину новую партию летального вооружения. Такое заявление в среду, 23 февраля, сделала глава оборонного ведомства страны Анита Ананд.

«Вооруженные силы Канады сегодня осуществили вторую поставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров», - написала министр в Twitter

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел Канады заявили, что рассматривают возможность введения санкций в отношении Москвы из-за решения признать независимость Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Ранее, 19 февраля, в аэропорту Львова приземлился военный самолет из Канады, который доставил в незалежную оружие – в частности, снайперские винтовки и пулеметы.

Как писал сайт kp.ru, премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что после долгих обсуждений и консультаций с украинской стороной было принято решение предоставить Киеву летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США).