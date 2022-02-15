Трюдо: Канада предоставит Украине летальное вооружение на 6,1 млн долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо Фото: REUTERS

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что после долгих обсуждений и консультаций с украинской стороной Оттава приняла решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США).

После этого объявления премьера в канадском министерстве обороны уточнили, что именно страна отправит в Незалежную: пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки, карабины и боеприпасы к ним.

«Это вооружение включает в себя пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 миллиона патронов, снайперские винтовки», - цитирует ТАСС заявление Минобороны Канады.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце января министр обороны Канады Анита Ананд во время встречи с главой украинского МВД Денисом Монастырским сообщила, что в ближайшее время ее страна в рамках расширения миссии Unifier отправит в Незалежную еще 60 канадских военнослужащих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Этих денег мы никогда больше не увидим»: жители Канады недовольны очередным кредитом Украине

Хотя в Незалежной тоже не в восторге и требуют военной помощи (подробности).

К СЛОВУ

Британцы поставили Киеву противотанковые ракеты «следующего поколения»: Рассказываем, что это за оружие

Украинские военные и гражданские гадают, где найдут применение полученным ПТРК (подробности).