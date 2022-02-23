В ДНР заявили о гибели трех мирных жителей из-за агрессии украинских силовиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки погибли трое мирных жителей и были ранены четверо военнослужащих из Донецкой народной республики (ДНР) во время обстрелов украинских силовиков. Такое заявление в среду, 23 февраля, сделала Народная милиция ДНР.

«В результате украинской агрессии: погибли трое мирных жителей. Двое военнослужащих Народной милиции получили ранения», - заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Напомним, накануне власти Донецкой народной республики сообщили, что на территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство. Незадолго до этого появилось сообщение, что в Луганской народной республике два человека погибли в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Жертвам инцидента стали двое мирных жителей. Как писал сайт kp.ru, Народная милиция ЛНР назвала произошедшие терактом.