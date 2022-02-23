Глава МИД Британии заявила, что доказательств отправки российских войск в Донбасс нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва заявила, что направляет свои войска в Донбасс, однако однозначных доказательств этому на сегодняшний день нет. Такое заявление сделала глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Мы слышали от самого (президента России Владимира) Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит», - сказала глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала Sky News.

Напомним, во вторник, 22 февраля, Государственная дума РФ ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Как писал сайт kp.ru, данные договоры заключаются на десять лет, а прекратить их действие стороны могут не позднее чем за шесть месяцев до истечения нового периода. Соответствующие документы дают право на совместную оборону. Москва и республики Донбасса могут использовать военную инфраструктуру, а также строить военные базы на территориях друг друга.