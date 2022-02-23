"Все ржут": Депутат рассказал, как в Госдуме отреагировали на "запрет шопиться в Милане" от Борреля

Депутат Госдумы Олег Матвейчев о твите Борреля: "Все ржут. Зачем нам куда-то ехать? " Фото: REUTERS

Депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев, который давно находится в санкционных списках, в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал новые ограничительные меры.

Напомним, ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, комментируя новые санкции в отношении России, заявил, что теперь фигуранты санкционного списка не смогут ходить по магазинам в Милане. По его словам, ограничения затронут 351 депутата Государственной думы РФ, которые «проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР».

Парламентарий рассказал, что в Госдуме есть его комитета. «Честно говоря, все ржут. Потому что никакого шопинга в Милане и так далее – этого нет. Мало того, что это не свойственно современным депутатам – шопиться в Милане. Это все какая-то мода двадцатилетней давности ... В 90-е, после 90-х люди поехали в Европу, вот такие глаза были у всех», - заявил он, отметив, что Россия за эти годы «уже оторвалась от Европы в значительной степени».

По его словам, Москва стала лучшим мегаполисом мира, в то время как в европейских столицах много недостаков. «Зачем нам куда-то ехать? Европа очень изменилась. Сколько людей, которые говорят: я в Париж больше не ногой. Повезет девушку свою, а потом возвращается, плюется: одни мигранты, грязь страшная», - отметил депутат.