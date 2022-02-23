Власти Украины заявили о готовности стереть данные на серверах в случае «вторжения» России Фото: REUTERS

Власти Украины готовы стереть данные на серверах, если Россия «вторгнется» в республику и решит взять Киев, заявил зампредседателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктор Жора.

«У нас есть планы и сценарии. Мы можем переместить данные в новые места, мы можем сохранять данные, мы можем удалять данные и предотвращать захват всех этих данных, даже если российские силы возьмут под контроль правительственные учреждения», – сказал чиновник в интервью изданию Politico.

По слова Жоры, в случае получения Россией доступа к правительственным паролям украинские специалисты смогут быстро перекрыть его. Он заявил, что Москва «не найдет конфиденциальных данных» на компьютерах государственных служащих, поскольку они хранятся в центральных системах в Киев. Все они при необходимости будут отключены, а резервные копии перенесены на запасные серверы.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает полный разрыв дипломатических отношений с Россией в связи с признанием ею независимости республик Донбасса. По его словам, соответствующий запрос пришел ему от Министерства иностранных дел России.