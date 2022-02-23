Лавров заявил, что высказывания генсека ООН о ситуации на Украине не соответствуют его статусу

Лавров заявил, что высказывание генсека ООН о ситуации на Украине не соответствовало его статусу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш сделал несколько заявление о ситуации на востоке Украины, которые не соответствовали его статусу. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что генсек организации оказался подвержен давлению западных стран.

«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН … оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, открывая переговоры со специальным посланником генсека организации по Сирии Гейром Педерсеном.

Напомним, накануне генеральный секретарь ООН заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом. Как писал сайт kp.ru, Антониу Гутерриш отметил, что «это не тот случай».