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Экономика23 февраля 2022 9:26

Украина приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии

С белорусской стороны еще осуществлялись поставки электроэнергии 22 февраля 2022
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украина приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии

Фото: REUTERS

Со среды, 23 февраля, Украина приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает Европейская сеть системных операторов (ENTSO-E).

Как сообщается, в заявке на среду, 23 февраля, Украина получает 0 МВт из Белоруссии, такие же данные содержатся на сайте украинского оператора энергосистемы «Укрэнерго». Днем ранее с белорусской стороны еще осуществлялись поставки электроэнергии, в определенные часы суток они достигали максимально возможных 900 МВт.

Напомним, в минувший вторник, 22 февраля, Верховная Рада зарегистрировала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости прекращения транспортного сообщения с Россией и Белоруссией. Также сообщалось о предложении закрыть госграницу с этими государствами.