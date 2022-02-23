Глава Минфина Франции заявил, что «вторжение» неподходящее слово для ситуации в Донбассе

Во Франции заявили, что «вторжение» неподходящее слово для ситуации в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что слово «вторжение» не подходит для описания ситуации в Донбассе.

- Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение — это вторжение. И я думаю, что это неподходящее слово для этой ситуации, — сказал он в эфире телеканала BFMTV.

При этом Ле Мэр назвал ситуацию якобы попыткой посягнуть на территориальную целостность Украины.

Во вторник, 22 февраля, Государственная дума РФ ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Как писал сайт kp.ru, данные договоры заключаются на десять лет, а прекратить их действие стороны могут не позднее чем за шесть месяцев до истечения нового периода. Соответствующие документы дают право на совместную оборону. Москва и республики Донбасса могут использовать военную инфраструктуру, а также строить военные базы на территориях друг друга.