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Здоровье23 февраля 2022 9:58

Минздрав поменял протоколы лечения коронавируса при штамме «Омикрон»

Из них исключены препараты, оказавшиеся менее эффективными при заолевании омикрон-штаммом
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Минздрав поменял протоколы лечения коронавируса при штамме «Омикрон»

Минздрав поменял протоколы лечения коронавируса при штамме «Омикрон»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство здравоохранения России поменяло протоколы лечения коронавируса при заболевании омикрон-штаммом, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Как рассказал министр в эфире телеканала «Россия 24», из протоколов были исключены некоторые препараты, показавшие меньшую эффективность в лечении «Омикрона». По его словам, сейчас специалисты накапливают данные, поэтому важно своевременно пополнять «медицинские знания».

«Методические рекомендации уже полностью обобщают тот накопленный опыт, в том числе и зарубежный, позволяют максимально эффективно оказать помощь», – отметил Мурашко.

Как писал сайт kp.ru, накануне Минздрав выпустил обновленную, 15-ю версию временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В частности, в рекомендациях приводятся последние данные о штамме «Омикрон».