Эрдоган заявил, что Турция не может делать выбор в пользу России или Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара не может делать выбор в пользу Москвы или Киева. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не можем отказаться от обоих (России и Украины). У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной», - заявил президент Турции.

Турецкий лидер также выразил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным после онлайн-саммита с партнерами по Североатлантическому альянсу.

«Саммит лидеров НАТО был бы для нас точным в этом вопросе. Было бы гораздо лучше провести эти переговоры после этого», - отметил Эрдоган.

Напомним, ранее турецкий лидер заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи глав Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле при положительном ответе российского президента Владимира Путина, указав на то, что его украинский коллега Владимир Зеленский позитивно отнесся к такой идеи трехсторонней встречи.