Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 февраля 2022 11:10

Эрдоган заявил, что Турция не может делать выбор в пользу России или Украины

Турецкий лидер сообщил, что планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (24)Комментарии (24)(24)
Эрдоган заявил, что Турция не может делать выбор в пользу России или Украины

Эрдоган заявил, что Турция не может делать выбор в пользу России или Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара не может делать выбор в пользу Москвы или Киева. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не можем отказаться от обоих (России и Украины). У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной», - заявил президент Турции.

Турецкий лидер также выразил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным после онлайн-саммита с партнерами по Североатлантическому альянсу.

«Саммит лидеров НАТО был бы для нас точным в этом вопросе. Было бы гораздо лучше провести эти переговоры после этого», - отметил Эрдоган.

Напомним, ранее турецкий лидер заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи глав Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле при положительном ответе российского президента Владимира Путина, указав на то, что его украинский коллега Владимир Зеленский позитивно отнесся к такой идеи трехсторонней встречи.