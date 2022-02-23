Постпреды Евросоюза согласовали технические детали санкций за ДНР и ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпреды Европейского союза в ходе заседания на заседании COREPER II согласовали технические детали санкций, разработанные на фоне признания Москвой независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщило представительство Франции при Евросоюзе, уточнив, что запущена финальная процедура утверждения, а публикация ограничительных мер ожидается после 17.00 по мск в среду, 23 февраля.

«COREPER II согласовал правовые документы, касающиеся санкций. Запущена письменная процедура с крайним сроком до 15.00 для их утверждения Советом ЕС и их публикации в официальном журнале ЕС сегодня», - заявило французское представительство.

Напомним, ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, комментируя новые антироссийские санкции, рассказал, что теперь фигуранты санкционного списка не смогут ходить по магазинам в Милане. Как он уточнил, ограничения коснуться 351 депутата Государственной думы РФ, которые «проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР».