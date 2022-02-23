Депутат сейма Латвии Рихардс Колс призвал прекратить выдачу туристических виз россиянам

Депутат сейма Латвии призвал прекратить выдачу туристических виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс призвал на фоне обострения ситуации на Украине ввести санкционные меры в отношении всех российских граждан, отметив среди прочего необходимость прекратить выдачу россиянам туристических виз Евросоюза.

«Я хотел бы, чтобы туристические визы были приостановлены как таковые. Надо понимать, что российское общество очень благосклонно относится к политике Кремля. Его поддерживает более 70 процентов населения, считающих, что НАТО является агрессором и эскалатором ситуации», - приводит латвийская газета NRA.lv. депутата, который отметил, что если такая позиция принадлежит широкой общественности в России, то «она никак не стыкуется с тем, что они едут отдыхать в агрессивные страны».

По его словам, происходящее является серьезным испытанием для Европейского союза, которому необходимо ввести санкционные меры в отношении Москвы в кратчайшие сроки. Он назвал сроки от трех до шести месяцев.

Напомним, постпреды Евросоюза согласовали технические детали санкций, разработанные на фоне признания Москвой независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Как писал сайт kp.ru, ограничительные меры должны опубликовать вечером в среду, 23 февраля.