Пушилин допустил, что Украина готова перейти в наступление в любой момент

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил, что Украина может перейти в наступление в любой момент.

- Противник настроен агрессивно. В любой момент Украина может перейти в наступление, — сказал политик в разговоре с журналистами.

Германия и Франция играли роль посредников в диалоге Донбасса и Киева только на начальном этапе, отметил Пушилин. Он добавил, что французский лидер Эмманнуэль Макрон пытался урегулировать ситуацию, но убедился в нежелании Украины мирно решать данный вопрос.

Напомним, в последние дни Донецкая и Луганская народные республики сообщают о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 23 февраля, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на территории республики за минувшие сутки погибли трое мирных жителей и были ранены четверо военнослужащих во время обстрелов со стороны ВСУ. Позже появилась информация, что Военные силы Украины (ВСУ) разместили свои танки вблизи населенного пункта Воздвиженка, расположенного в Донбассе.