Глава ДНР Пушилин допустил ввод российских войск в республику

Глава ДНР допустил ввод российских войск в республику Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Российских военных пока нет на территории Донецкой народной республики, однако они могут появиться там при определенных обстоятельствах, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«До этих событий их искали здесь все международные наблюдатели, в том числе ОБСЕ, но не нашли. Возможно ли здесь нахождение российских войск? Возможно. Когда и при каких обстоятельствах зависит от того, как будет развиваться ситуация с позиции Украины», – сказал он в беседе с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ обеспечить мир в ДНР и ЛНР силами российских военных. Об этом говорится в указах о признании независимости данных территорий.

Соглашения с республиками Донбасса дают право на совместную оборону: Россия, ЛНР и ДНР могут использовать военную инфраструктуру и строить военные базы на территориях друг друга.