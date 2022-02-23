МИД России пообещал дать «сильный ответ» на санкции США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия даст «сильный ответ» на новые санкции Соединенных Штатов, он необязательно будет симметричным, заявляет Министерство иностранных дел РФ.

«Сомнений быть не должно – на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», – сказано в заявлении на сайте ведомства.

Новые санкции США вводятся с целью изменить политический курс России, отметили в ведомстве. В МИД заявили, что ограничительные инструменты оказываются неэффективными, а их применение негативно сказывается на интересах Вашингтона. Как подчеркнули в ведомстве, Россия способна минимизировать ущерб от санкций и твердо отстаивать свои интересы.

«Констатируем, что в арсенале американской внешней политики, находящейся в плену стереотипов однополярного мира с ложной убежденностью в том, что США по-прежнему вправе и могут навязывать всем собственные правила миропорядка, не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз. В отношении мировых держав, в первую очередь России и других ключевых международных игроков, это не работает», – говорится в заявлении.

В МИД добавили, что Москва открыта к дипломатии на основе принципов взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга.

Напомним, американский президент Джо Байден принял решение подписать указ о санкциях в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. В частности речь идет о указе, который запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы ЛДНР присутствовали при этом. Тогда же политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.