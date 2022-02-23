СК России установил 85 украинских военных, ответственных за применение запрещенных средств войны в Донбассе

В России установили 85 лиц Украины, ответственных за применение запрещенных средств войны в Донбассе Фото: Александр КОЦ

Следственный комитет России установил 85 лиц из рядов ВСУ, ответственных за использование запрещенных средств войны в Донбассе. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется также, что по фактам применения запрещенных средств возбуждено более 400 уголовных дел.

- В ходе следствия уже установлены конкретные лица - те, кто отдают преступные приказы, и те, кто их исполняет. В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины, — гласит текст сообщения СК РФ.

Напомним, в последние дни Донецкая и Луганская народные республики сообщают о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 23 февраля, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на территории республики за минувшие сутки погибли трое мирных жителей и были ранены четверо военнослужащих во время обстрелов со стороны ВСУ. Позже появилась информация, что Военные силы Украины (ВСУ) разместили свои танки вблизи населенного пункта Воздвиженка, расположенного в Донбассе.