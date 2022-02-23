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В мире23 февраля 2022 14:25

Украина потребует исключить Россию из ОБСЕ

В Раде зарегистрировали проект обращения об исключении России из ОБСЕ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (37)Комментарии (37)(37)
На Украине зарегистрировали проект обращения об исключении России из ОБСЕ

На Украине зарегистрировали проект обращения об исключении России из ОБСЕ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Верховной Раде зарегистрировали проект обращения об исключении России из состава ОБСЕ. Об этом говорится на сайте парламента.

- Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу исключения Российской Федерации из состава членов организации, — говорится в названии документа.

Текста самого обращения пока нет.

Ранее председатель ОБСЕ, глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что НАТО приступает к процессу стратегической адаптации к решениям России по Донбассу. Заявление было сделано после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Также Рау добавил, что этот процесс только начался, и трудно говорить,какими будут итоги. При этом он добавил, что новые результаты обязательно должны быть «усилением сдерживания восточного фланга НАТО».