Украина потребует исключить Россию из ОБСЕ

На Украине зарегистрировали проект обращения об исключении России из ОБСЕ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Верховной Раде зарегистрировали проект обращения об исключении России из состава ОБСЕ. Об этом говорится на сайте парламента.

- Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу исключения Российской Федерации из состава членов организации, — говорится в названии документа.

Текста самого обращения пока нет.

Ранее председатель ОБСЕ, глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что НАТО приступает к процессу стратегической адаптации к решениям России по Донбассу. Заявление было сделано после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Также Рау добавил, что этот процесс только начался, и трудно говорить,какими будут итоги. При этом он добавил, что новые результаты обязательно должны быть «усилением сдерживания восточного фланга НАТО».