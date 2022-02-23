Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире23 февраля 2022 15:39

Минцифры Украины сообщило о массовой кибератаке на сайты госорганов страны

В частности, не работали сайты кабмина и МИДа
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
На Украине сообщили о массовой кибератаке на сайты госорганов страны

На Украине сообщили о массовой кибератаке на сайты госорганов страны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о массовой кибератаки на сайты государственных органов страны.

Он уточнил, что атака началась примерно в 16:00 по местному времени.

- Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (Верховной рады), уже работает, КМУ (кабмина) и МИД, — сообщил министр в Telegram.

Как писал сайт kp.ru, в середине января 2022 года неизвестные хакеры взломали сайты двух украинских министерств и разместили там угрожающие сообщения на трех языках: украинском, русском и польском. Атаке хакеров подверглись порталы министерства образования и науки Украины и министерства иностранных дел. Пугающие послания киберпреступники сопроводили изображением перечеркнутого национального флага Украины.