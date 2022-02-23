Минцифры Украины сообщило о массовой кибератаке на сайты госорганов страны

На Украине сообщили о массовой кибератаке на сайты госорганов страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о массовой кибератаки на сайты государственных органов страны.

Он уточнил, что атака началась примерно в 16:00 по местному времени.

- Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (Верховной рады), уже работает, КМУ (кабмина) и МИД, — сообщил министр в Telegram.

Как писал сайт kp.ru, в середине января 2022 года неизвестные хакеры взломали сайты двух украинских министерств и разместили там угрожающие сообщения на трех языках: украинском, русском и польском. Атаке хакеров подверглись порталы министерства образования и науки Украины и министерства иностранных дел. Пугающие послания киберпреступники сопроводили изображением перечеркнутого национального флага Украины.