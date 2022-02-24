США исключили возможность оправки войск на Украину Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не намерен отправлять американских военных на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, позиция главы государства по данному вопросу не изменилась.

- У президента Байдена нет намерений отправлять ВС США или американские войска воевать на Украину... Эта точка зрения и подход президента не изменились, - сообщила Псаки журналистам на брифинге.

Однако несмотря на заявления США, американская сторона ранее доставила на Украину первую партию дополнительной военной помощи. Она содержит около 90 тонн летального оружия. Таким образом Вашингтон показал "приверженность укреплению обороноспособности" Незалежной на фоне растущей агрессии со стороны России".

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что Москва не намерена ни на кого нападать, а перемещение российских войск происходит исключительно на территории страны и является суверенным делом государством.