США указали место Зеленского: Президент Украины остается в Киеве Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментирована появившиеся накануне в СМИ сообщения о том, что США якобы посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев.

По ее словам, украинский лидер остается в столице своей страны и продолжает выполнять свои функции.

- Я не стану раскрывать детали наших переговоров ... Президент Украины остается в Киеве и продолжает руководить своей страной, - рассказала Псаки журналистам во время своего выступления на брифинге.

Накануне телеканала ABC сообщал, что власти Соединенных Штатов настоятельно рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому уехать из Киева во Львов из соображений безопасности. Кто именно из американских властей дал совет украинскому лидеру покинуть столицу, не уточняется. С какими конкретно опасениями связана такая рекомендация, также не сообщается.