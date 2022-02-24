Зеленский обратился к Франции за макрофинансовой поддержкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за решение предоставить его стране оборонные средства и обратился к Франции за макрофинансовой помощью.

- Поблагодарил (Макрона) за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования. Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете Евросоюза, с просьбой оказать макрофинансовую поддержку, - написал Зеленский в своем посте в Твиттере.

Также он добавил, что очень ценит позицию французской стороны, руководство которой "остается с Украиной в такие сложные времена".

Ранее сообщалось, что Франция пока не видит признаков полномасштабного "вторжения" России на Украину. По словам госсекретаря при французском МИД Клемана Бона, разрешение украинского кризиса военным путем исключено. Представитель МИД заявил, что Франция готова ввести новые санкции "для защиты суверенитета Украины" даже если они могут причинить ущерб Парижу. Вместе с тем он призвал искать мирное решение конфликта.