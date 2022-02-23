МИД Франции не видит признаков полномасштабного «вторжения» на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция пока не видит признаков полномасштабного «вторжения» России на Украину, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон. По мнению дипломата, разрешение украинского кризиса военным путем исключено.

«Возможен ли военный сценарий решения ситуации на Украине? Нет», – сказал Бон в эфире радиостанции France Inter.

Представитель МИД Франции заявил, что страна готова ввести новые санкции «для защиты суверенитета Украины» даже если они могут причинить ущерб Парижу. Вместе с тем он призвал искать мирное решение конфликта.

Напомним, ранее глава МИД Британии Элизбет Трасс заявила, что доказательств отправки российских войск в Донбасс нет.

Во вторник, 22 февраля, Государственная дума РФ ратифицировала Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Как писал сайт kp.ru, данные договоры заключаются на десять лет, а прекратить их действие стороны могут не позднее чем за шесть месяцев до истечения нового периода. Соответствующие документы дают право на совместную оборону. Москва и республики Донбасса могут использовать военную инфраструктуру, а также строить военные базы на территориях друг друга.