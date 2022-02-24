Россия ограничила полеты вдоль украинской границы

Россия ограничила полеты гражданских самолетов вдоль украинской границы Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия приняла решение ограничить полеты самолетов вдоль границы с Украиной в целях обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Соответствующее уведомление появилось в системе NOTAM 24 февраля в 2:55 по московскому времени.

Ограничения вводятся на интервале высоты от 2 тысяч до 16 тысяч метров и будет действовать до 18 мая текущего года включительно.

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Накануне сообщалось, что на Украине временно закрыли международные аэропорты Харькова и Днепра. Они не работают с вечера среды, 23 февраля, сообщало профильное издание Avianews.

До этого издание "Страна.ua" со ссылкой на источники сообщало, что воздушное пространство Украины будет закрыто для самолетов с 14 февраля 2022 года по инициативе западных страховых компаний, которые отказались покрывать риски самолетов, летающих над территорией Незалежной в связи с обострением ситуации в Донбассе. В связи с этим высока вероятность, что во исполнение решения страховщиков воздушные суда вывезут за пределы страны, а Украина останется даже без внутреннего авиасообщения.