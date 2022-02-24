Премьер Финляндии Марин заявила о готовности страны вступить в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если этого будет требовать вопрос о ее национальной безопасности.

- Финляндия готова подать заявку, чтобы стать членом НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности, - цитирует слова Марин телерадиовещательная корпорация YLE.

В январе этого года Марин прокомментировала возможность вступление страны в НАТО. По ее словам, Финляндия оставляет за собой такое право, а разговоры об этом во власти ведутся давно. Страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО, но в будущем она намерена усиливать оборонное сотрудничество с Европейским союзом, уточнила Марин.

Как ранее писал сайт kp.ru, предложенные Москвы по гарантиям безопасности в Европе противоречат сложившемуся европейскому порядку безопасности.