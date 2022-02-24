Санкции Евросоюза против банков "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ вступили в силу Фото: REUTERS

Санкции Европейского союза против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка вступили в силу 24 февраля. До этого они фигурируют в санкционном списке, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Днем ранее американский Минфин сообщал, что США вводят санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка (ПСБ), а также 42 их дочерних компаний. Рестрикции вводятся из-за решения российской стороны признать независимость ЛНР и ДНР. В черные списки США по ДНР и ЛНР также попали сыновья Бортникова, Кириенко и Фрадкова.

Кроме того, в США заявили о готовности при необходимости ввести санкции в отношении нескольких крупных российских банков - Сбера и ВТБ.

Также 24 февраля вступили в силу персональные санкции. Рестрикции коснулись 351 депутата Государственной думы, поддержавших необходимость признать независимость ДНР и ЛНР. В частности, ограничения были введены против 27 физических и юридических лиц России, в отношении госдолга РФ.