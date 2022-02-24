Псаки назвала рост стоимости бензина в США "тратами на отстаивание ценностей" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала рост стоимости бензина в США. Она назвала это необходимыми "тратами для отстаивания ценностей".

- Как вы слышали, президент (США Джо Байден) сказал на прошлой неделе, что отстаивание наших ценностей не обходится без затрат, - ответила Псаки на вопрос журналиста, который уточнил, должны ли американцы ожидать подорожания топлива, если уже в Калифорнии гражданам приходится платить по 5 долларов (при текущем курсе около 400 рублей) за галлон (1 галлон - примерно 4,5 литра).

В декабре 2021 года сообщалось, что в США зафиксировали максимальное значение показателя годовой инфляции за последние 39 лет.

По итогам ноября годовая инфляция в США составила 6,8 процента. Это максимум с 1982 года. Основной идентификатор инфляции – индекс потребительских цен – вырос в ноябре в США на 0,8 процента. Это больше, чем прогнозировали аналитики.