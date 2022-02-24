В Роспотребнадзоре рассказали про распространение "стелс-омикрона" Фото: Иван МАКЕЕВ

Доля случаев заражения людей вариантом коронавирусной инфекции "омикрон" ВА.2, известный также как "стелс-омикрон", в России медленно растет. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В России подвид "омикрона" ВА.2, известный также как "стелс-омикрон", выявили в начале февраля, пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что головокружение, усталость, а также боль в мышцах и суставах могут стать одними из первых признаков штамма коронавируса "стелс-омикрон". К такому выводу пришли в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS).

Отмечается, что больные штаммом «омикрон» также ощущают онемение рук и ног, которое ранее у них не наблюдалось. Как отмечается, обнаружение таких симптомов поможет человеку самостоятельно диагностировать у себя коронавирус.