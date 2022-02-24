Байден пообещал призвать Россию к ответу из-за операции в Донбассе Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин выбрал войну, которая «приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям», назвав введение войск неспровоцированным и неоправданным.

По его словам, Вашингтон и его союзники дадут единый и решительный ответ на действия Москвы в отношении Украины. Американский лидер отметил, что ночью намерен следить за ситуацией вокруг незалежной, а также продолжит регулярно получать сведения о происходящем.

«Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности», - заявил глава Белого дома.

Байден объявил, что вскоре встретиться с коллегами по «Большой семерки», а затем выступлю перед американским народом для того, «чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые США и союзники наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности».

Напомним, сегодня, 24 февраля, российский лидер объявил о специальной военной операции в Донбассе, отметив, что такого решения требуют обстоятельства.