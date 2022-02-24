Все рейсы из аэропорта Ростова отменили из-за запрета использовать воздушное пространство

Аэропорт "Платов". Фото: читатели "КП-Ростов-на-Дону"

Все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменены в связи с запретом на использования южного воздушного пространства, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя аэропорта.

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта "Платов", - уточнил источник.

По его словам, три самолета, которые направлялись в Ростов, из-за запрета сменили курс на запасные аэродромы. С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний.

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