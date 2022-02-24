В Минобороны РФ заявили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны России, комментируя объявленную Москвой спецоперацию в Донбассе, заявили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», - приводит РИА Новости заявление военного ведомства.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путина объявил о специальной военной операции в Донбассе, уточнив, что такого решения требуют обстоятельства. Российский лидер также подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако российская сторона будет стремиться к ее демилитаризации. Днем ранее Кремль получил обращения от Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии.