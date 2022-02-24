Все занятия в школах Белгородской области близ Украины отменены

Вячеслав Гладков. Фото: администрация Севастополя

Все занятия в школах и детских садах Белгородской области, которые находятся в районах у границы с Украиной, отменены, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Об этом сообщает "КП-Белгород".

"По всей остальной области посещение детских садов и школ на усмотрение родителей, то есть решение может принять семья самостоятельно, - добавил глава региона. - Но школы и детские сады будут работать".

Гладков выразил надежду, что родители школьников с пониманием отнесутся к принятому решению. По его словам, региональные власти будут подробно информировать население о ситуации в Белгородской области.

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