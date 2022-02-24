Минобороны России заявило, что удары наносятся по военным объектам Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы РФ не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России, комментируя объявленную Москвой специальную военную операцию в Донбассе.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», - приводит РИА Новости заявление военного ведомства, где подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе, отметив, что такого решения требуют обстоятельства. Российский лидер также подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако российская сторона намерена добиваться ее демилитаризации.