Минобороны РФ опровергло слухи о сбитом над Украиной российском самолете

Минобороны России опровергло очередной фейк зарубежных СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России опровергло сообщения зарубежных журналистов о том, что над территорией Украины якобы сбит российский самолет.

"Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

Отметим, что это далеко не единственный слух, запущенный иностранными средствами массовой информации. Какие еще фейки появились в связи с началом военной операции, читайте в материале kp.ru.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донбассе читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".