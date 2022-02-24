Норвежский лыжник Холунд предложил перенести финал Кубка мира из России в Швецию

Кубок мира по лыжным гонкам могут перенести из России в Швецию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежский лыжник Ханс-Кристер Холунд предложил перенести финал Кубка мира по лыжным гонкам из Тюмени в другой город. Это происходит на фоне конфликта России и Украины.

Он выразил надежду, что «FIS (Международная федерация лыжного спорта – прим. ред.) удастся перенести гоночный уик-энд, а не просто отменить».

Отметим, что FIS обращалась к властям шведского Эстерсунд, чтобы те на всякий случай были готовы к проведению заключительного этапа Кубка мира, который должен состояться в Тюмени с 18 по 20 марта 2022 года.

Напомним, что ранее трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам отказался от поездки в областной центр. В 2018 году завершившийся в Тюмени IX этап Кубка мира по биатлону ранее привлекал внимание зарубежных средств массовой информации, вспоминает «Наш Город».

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в конце гонки на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021, который проходит в Тюмени (где снова ожидаемо победил Александр Большунов со своим напарником), разразился скандал. Дело в том, что один из спортсменов замахнулся на другого лыжной палкой. Такая выходка обернулась дисквалификацией.