Банк России начнет интервенции на валютном рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 24 февраля, Центробанк РФ принял решение о начале интервенции на валютном рынке. Как сообщается такие меры приняты для того, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке.

Регулятор заявил о наличии четких планов для любого сценария развития событий, а также объявил о расширении ломбардного списка и проведении операции по дополнительному предоставлению ликвидности.

«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты», - говорится в заявлении ЦБ РФ.

Напомним, накануне Центробанк заявил о мерах поддержки финансового сектора. Как писал сайт kp.ru, регулятор сообщил, что держит под контролем развитие ситуации на финансовом рынке России, а также предоставил финансовым организациям страны возможность до 1 октября текущего года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.