Глава ДНР Пушилин заявил о скором окончании спецоперации в Донбассе

Денис Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальная военная операция в Донбассе скоро закончится. Такое заявление сделал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, отметив, что города «будут освобождены».

«Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены», заявил глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Как заявил замглавы начальника управления Народной милиции ДНР, задачей сил республики является выход к границам Донецкой области, а также освобождение этих территории.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.