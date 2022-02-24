Названа главная цель военной операции в Донбассе

В ДНР и ЛНР назвали целью военной операции выход на границы областей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДНР и ЛНР назвали главной целью военной операции в Донбассе выход на границы Донецкой и Луганской областей.

- Задача стоит зачистить, освободить территорию, которая де-юре относится к Луганской народной республике, — сказал советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Аналогичное заявления сделал официальный представитель Народной милиции ДНР. Он добавил, что задачей также является освобождения людей «от гнета» украинских политиков.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.