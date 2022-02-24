Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 9:03

РЖД назначит дополнительные поезда из южных городов России из-за отмены авиарейсов

Цены на билеты будут фиксированными
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
РЖД назначит дополнительные поезда на юге России из-за отмены авиарейсов

РЖД назначит дополнительные поезда на юге России из-за отмены авиарейсов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЖД работает над назначением дополнительных поездов из городов юга России на фоне отмены авиарейсов. Об этом сообщил Telegram-канал компании.

- В настоящее время РЖД ведет работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны, — гласит текст сообщения.

Также уточняется, что цены на билеты будут фиксированными, чтобы спрос никак не сказался на их стоимости.

Напомним, в связи со сложившийся обстановкой на Украине полеты в ряд российских аэропортов ограничены. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила Росавиация, указав, что речь идет об авиагаванях юга страны, работа которых будет ограничена до 2 марта 2022 года. Как уточняется, временно приостановлена работа аэропортов: Краснодар (Пашковский), Ростов (Платов), Анапа (Витязево), Геленджик, Орел, Курск, Симферополь, Ставрополь, Белгород, Элиста, Брянск, Воронеж. Авиационные власти России настоятельно не рекомендовали пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.