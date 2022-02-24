Глава ЛНР Пасечник пообещал рассмотреть просьбы о помощи из Харькова и Одессы

Леонид Пасечник Фото: REUTERS

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что готов рассмотреть просьбы о помощи из Харькова и Одессы, если таковые поступят. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в четверг, 24 февраля 2022 года.

Пасечник подчеркнул, что его основная задача – обеспечить безопасность республики в границах территории, на которой 12 мая 2014 года проходил референдум.

"Дальше все находится в руках самих украинцев - тот же Харьков, та же Одесса. Пусть они сами принимают решение, - уточнил глава ЛНР. - Если они будут принимать решение и обратятся к нам за какой-то помощью - мы будем рассматривать эти предложения и в случае положительного решения, наверное, будем оказывать помощь".

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".