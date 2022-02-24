Депутат Крупник предложил соотнести размер штрафов за нарушение ПДД с габаритами и стоимостью автомобилей

Депутат Крупник предложил внедрить систему штрафов за нарушение ПДД в зависимости от автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил письмо на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова с предложением внедрить систему штрафов за нарушение правил дорожного движения, размер которых будет зависеть от автомобиля.

"В связи с изложенным прошу вас <...> высказать позицию <...> относительно возможности внедрения градации и дифференциации размера штрафов за нарушение правил дорожного движения в зависимости от габаритов, укомплектованности и стоимости автомобиля",- цитирует текст обращения RT.

Парламентарий отметил, что дифференцированные штрафы смогут "вразумить лихачей" на больших внедорожниках, уверенных в своей неуязвимости.

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