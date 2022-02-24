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Экономика24 февраля 2022 10:33

Курс рубля почти отыграл потери к доллару и евро после падения 24 февраля 2022

Курс доллара в 12:50 по мкс опустился до 83,27 рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс рубля почти отыграл потери к доллару и евро после падения 24 февраля 2022

Курс рубля почти отыграл потери к доллару и евро после падения 24 февраля 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля отыграл значительную часть потерь к доллару и евро, которая российская валюта понесла утром в четверг, 24 февраля, в результате обвала на Московской бирже.

Курс доллара в 12:50 по мкс опустился до 83,27 рублей, хотя ранее в ходе торгов поднимался до уровня 89,6, что на 8,44 рубля выше уровня курса предыдущего закрытию. Таким образом был зарегистрирован новый исторический максимум.

Европейская валюта торгуется по 93,49 рублей. Курс евро поднялся на 1,79 рубля, хотя ранее он достигал 99,99 рубля впервые с 16 декабря 2014 года.

Напомним, в четверг, 24 февраля, Московская биржа объявила о временной приостановке торгов на всех рынках. Такое решение было принято вскоре после открытия торгов. Все произошло после того, когда российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ.