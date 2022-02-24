Минтранс организовал оперативный вывоз всех желающих с юга России

В Минтрансе сообщили, что ведомство организовало оперативный вывоз всех желающих с юга России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс сообщил, что ведомство готово вывезти всех желающих с юга России. Для этого используют железнодорожные и автомобильные маршруты.

- Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении Минтранса.

Напомним, в связи со сложившийся обстановкой на Украине полеты в ряд российских аэропортов ограничены. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила Росавиация, указав, что речь идет об авиагаванях юга страны, работа которых будет ограничена до 2 марта 2022 года. Как уточняется, временно приостановлена работа аэропортов: Краснодар (Пашковский), Ростов (Платов), Анапа (Витязево), Геленджик, Орел, Курск, Симферополь, Ставрополь, Белгород, Элиста, Брянск, Воронеж. Авиационные власти России настоятельно не рекомендовали пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.