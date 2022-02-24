Спасатель и очевидцы вытащили из-подо льда рыбака в Приморье

Рыбаку потребовалась срочная госпитализация Фото: Мария ЛЕНЦ

На острове Русский во Владивостоке в четверг, 24 февраля, едва не случилась трагедия. К счастью, слаженные действия очевидцев и случайно оказавшегося рядом специалиста МЧС смогли спасти жизнь рыбаку, который провалился под лед.

Специалист МЧС по имени Александр ехал по своим делам, когда посреди канала у острова Елены заметил ЧП – пожилой мужчина пытался вытащить рыбака при помощи досок, тот уже уходил под лед. Спасатель пояснил, что обычно жители ходят вдоль берега, ведь течение в этом месте создает промоины. Но пострадавший пошел прямо посередине канала.

Вместе с очевидцем специалист МЧС достал веревки, их связали и кинули утопающему:

– Потом еще подъехал рыбак, мы добавили его веревку. В итоге, остановили еще одного рыбака, потому что даже втроем не удавалось его вытянуть. Очень тяжело было. Лед рыхлый, мы тянем, а лед ломается, – цитирует «Восток-Медиа» Александра.

Спасение заняло десять минут, ведь водолазных костюмов не было. Пострадавший рыбак, несмотря на обморожение, сохранял сознание и помогал: наматывал веревку себе на руку. Тащить по подмытому льду до «крепкой земли» пришлось еще метров пять, вспоминает Александр. Толщина льда была всего 3 сантиметра.

Пострадавшему вызвали скорую и тут же отвели в близстоящую бытовку отогреваться. Прибывшие медики оказали первую помощь, но понадобилась госпитализация.