Роскомнадзор заявил о волне фейков о военной операции РФ в Донбассе

Роскомнадзор фиксирует волну фейков о военной операции России в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор фиксирует волну фейков о российской военной операции в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"За последние часы значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в сети "Интернет", непроверенной и недостоверной информации", - говорится в сообщении.

В связи с этим Роскомнадзор предупредил, что средства массовой информации несут ответственность за распространяемую ими информацию и обязаны проверять ее достоверность.

Напомним, министерство обороны России опровергло сообщения зарубежных журналистов о том, что над территорией Украины якобы сбит российский самолет. Это далеко не единственный слух, запущенный иностранными средствами массовой информации. Какие еще фейки появились в связи с началом военной операции, читайте в материале kp.ru.