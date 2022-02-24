Песков заявил, что россияне поддерживают спецоперацию на Украине не меньше признания ДНР и ЛНР

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане России поддерживают военную операцию на Украине не меньше признания Донецкой и Луганской народных республик.

- Мы знаем, что солидное большинство населения поддержало решение президента о признании двух республик – ЛНР и ДНР. И то, что происходит, это как раз и происходит на основании обращений руководителей этих двух республик. Поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не ниже, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Напомним, решение о признании Москвой независимости Донецкой и Луганской народной республик поддерживают 73% россиян, следует из данных Всероссийского центра исследований общественного мнения. Как показало исследование, большинство жителей России – 92% – так или иначе знают о признании независимости ЛДНР, 66% в курсе подробностей, 26% кратко слышали об том, еще 8% вообще не знают о решении признать республики Донбасса. Также согласно опросу, 14% респондентов не поддерживают решение подписать договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ЛДНР.