Песков ответил на вопрос о возможности смены режима на Украине

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о гипотетической возможности смены режима на Украине.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что возможная смена режима на Украине зависит от выбора украинцев.

По словам Дмитрий Пескова, основная цель военной операции России - "освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей".

"Цели были рассказаны президентом - демилитаризация и денацификация Украины", - констатировал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам Украины, в котором подчеркнул, что действия страны не направлены против народа Украины и являются самозащитой. Российский лидер верит в то, что несмотря на наличие госграниц народы России и Украины смогут преодолеть все проблемы и это их укрепит как единое целое.