В Евросоюзе считают маловероятным отключение России от SWIFT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данном этапе Европейский союз вряд ли предпримет шаги по отключению России от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на данные источников в Европейском союзе, на сегодняшний день отключение России от SWIFT не предусматривается, поскольку такое решение повлечет за собой широкомасштабные последствия, в том числе и для Европы.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 24 февраля, Президент Чехии Милош Земан выступил с осуждением действий Москвы в отношении Украины, назвав это актом агрессии, а также призвав отключить Россию от международной межбанковской платёжной системы SWIFT.

Незадолго до этого Европейский союз выступил с заявлением, в котором призвал Москву немедленно прекратить военную операцию в Донбассе, а также заявил о планах ввести санкции, направленных против стратегических секторов российской экономики.