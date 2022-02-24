ЕС призвал Россию прекратить военную операцию на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз выступил с заявлением, призывав Москву немедленно прекратить военную операцию против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении главы Евросоюза Шарля Мишеля и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы призываем Россию незамедлительно прекратить враждебные действия, вывести военных с Украины и в полной мере уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», - говорится в заявлении.

Сообщается, что лидеры Евросоюза намерены сегодня, 24 февраля, обсудить новые ограничительные меры в отношении Москвы. Как отмечается в заявлении, новые ограничения принесут существенные последствия для России.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Президент США Джо Байден сообщал, что Вашингтон и его союзники дадут единый и решительный ответ на действия Москвы. Как писал сайт kp.ru, глава Белого дома обещал вскоре объявить о «дальнейших последствиях, которые США и союзники наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности».