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Политика24 февраля 2022 11:23

НАТО развернет дополнительные силы в восточном направлении из-за ситуации на Украине

Альянс считает военную операцию России в Донбассе угрозой для безопасности
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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НАТО разворачивает дополнительные оборонительные силы на восточном направлении в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление сделано по результатам заседания постоянных представителей стран альянса в Брюсселе.

Североатлантический альянс подчеркнул, что считает военную операцию России в Донбассе угрозой для безопасности.

"НАТО считает, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия", - говорится в заявлении.

В частности, речь идет о "развертывании дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части".

Как ранее писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Подробнее о последних событиях в Донецкой и Луганской народных республиках читайте в онлайн-трансляции "Комсомольской правды".